Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 21 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 21 de octubre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
El organismo detalló que podrán cobrar este lunes los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 8.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este miércoles con DNI finalizado en 8.
Asignación Por Embarazo
Anses destacó que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7 percibirán sus montos este miércoles 21 de octubre.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
El organismo comunicó que los titulares de las Asignaciones de pago único, Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la primera quincena, perciben sus beneficios hasta el 10 de noviembre con todas las terminaciones de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 10 de noviembre, con cualquier finalización de DNI.