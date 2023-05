Berazategui: un alumno de 12 años que estaba suspendido fue a la escuela con un arma de fuego

“Es mucha indignación lo que sucedió porque en realidad nos enteramos por un diario local y los directivos estuvieron ocultando y minimizaron la situación”, aseguró Eliana, una madre de uno de los alumnos del colegio en diálogo con C5N.

Al mismo tiempo explicó cómo se vivió la jornada: “Por lo que dicen los directivos, el chico estaba suspendido y ayer al mediodía (miércoles), el chico ingresó por un portón que siempre está abierto porque es del secundario que da justo a patio de primaria. Ingresó con una mochila y los padres que estaban ahí dan alerta a los directivos y ellos se hicieron los desentendidos. Fueron los mismos padres que llamaron a la policía”.

Luego del llamado a la Policía, llegaron agentes de Prefectura y al constatar que dentro de su mochila tenía un arma llamaron a un familiar por tratarse de un menor de edad. “El niño en ningún momento sacó el arma. Gendarmería no nos quiso dar detalles de lo sucedido, pero padres que están decían que se trataba de un arma de fuego”, aseguró.

Por otra parte, Eliana explicó que ya se sabía que el chico tenía problemas de conducta, incluso padres de compañeros de él aseguraron que recibieron amenazas por parte de él. “Él ya tuvo tres episodios así. El año pasado con otros compañeros que también agredieron a otro hasta dejarlo inconsciente”, indicó.

Indignación de los padres en la escuela de Berazategui

Esta no es la primera vez que el chico ingresa a la institución con un arma, ya que en otra oportunidad lo hizo con una navaja y una réplica. Los padres aseguran que estaba suspendido, pero habría ingresado por la puerta de la secundaria.

Tras conocerse la noticia, esta mañana los padres se concentraron en la puerta para que los directivos de la institución den algún tipo de explicación.

La secretaria de la institución fue quien los recibió y otra madre de un alumno, explicó que por el momento no podía dar más detalles de lo sucedido hasta que no se presentara la inspectora. “Nos dijeron que no todo lo que se dice es verdad y que los chicos están a salvo y ellos los van a cuidar. El chico tiene contención del gabinete”, agregó.

“Se viralizó un audio de una tía del chico donde explica que la madre lo abandonó y el padre es adicto. Primero se hicieron cargo los tíos, pero no pudieron contenerlo pidieron ayuda, lamentablemente era problemático y lamentablemente hizo daño hasta llegar a lastimar a sus primitos, por eso después se hizo cargo la abuela”, detalló en diálogo con C5N.