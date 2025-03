Bahía Blanca, en primera persona: los periodistas de C5N cuentan cómo vivieron la catástrofe

El camarógrafo Sebastián Solís coincidió en que "siempre uno va preparado, pero esta cobertura fue algo especial". "Ver el rostro, las miradas de la gente, la desolación, todo lo que sucedía a nuestro alrededor, fue especial. La gente estaba quebrada", afirmó.

"Fue difícil, muchas horas", agregó Adrián Salonia. "Pudimos encontrarnos con los testimonios del desastre. Nos parábamos en silencio, poníamos el micrófono y los entrevistados pasaban de la perplejidad de lo inesperado al espanto de haberlo perdido todo. Se vio una carencia territorial del Estado ante la catástrofe", sostuvo.

Por su parte, Leo García describió una imagen de "destrucción" y "un ritmo constante de gente tratando de levantarse, limpiar, sacar, tirar a la calle recuerdos, una vida". "Los últimos días era gente caminando por la calle y mirando la destrucción, tratando de entender lo que había pasado, que era imposible", contó.

"Lo que fuimos sintiendo era gente que te decía: 'No quiero hablar porque voy a llorar', y dos minutos después pegaba la vuelta, volvía y decía: 'No, necesito sacarme lo que tengo'. Me parece que es la parte que viene, casi una parte psicológica de sacar la angustia de haber perdido todo", analizó.

Desde Bahía Blanca, Bernardo Maniago indicó que se encontró con "una ciudad devastada". "Lo que me llama mucho la atención es el sentido comunitario que hemos podido encontrar. Han llegado camiones de hasta el último pueblo del país, todos despacharon ayuda y la mayor parte es de particulares", destacó.