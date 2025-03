Juan Pablo Fernández aventuró esta posibilidad sobre el paradero de las dos menores, Delfina y Pilar Hecker, las únicas dos personas que todavía los servicios de rescate no pudieron hallar tras el temporal que arrasó la ciudad bonaerense.

Juan Pablo Fernández, fiscal de Bahía Blanca , habló sobre la búsqueda de las hermanas Delfina y Pilar Hecker , las únicas dos personas que todavía los servicios de rescate no pudieron hallar tras el temporal que arrasó la ciudad bonaerense , y planteó que "es probable que la corriente las haya llevado al mar" .

"Es probable que la corriente las haya llevado al mar. Era muy fuerte la corriente, en la declaración de los padres se señala esto. Es probable que el mar se las haya llevado . El agua venía con mucho sedimento y dificulta aún más su búsqueda, no es que era agua limpia. Se trabaja en eso intensamente", expresó el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

"El resto de las personas, que no se trataban de personas desaparecidas, estaban preocupados porque no se podían comunicar con sus familiares, era lógico", añadió.

Fernández aseguró que la búsqueda sigue siendo "intensa" para estas hermanas y que "por aire con drones y por tierra" están activos a la espera de que aparezca algún rastro de su paradero.

Mientras tanto, la ayuda humanitaria llegó a Bahía Blanca y hay campañas para que las donaciones lleguen en tiempo y forma antes de la reconstrucción del lugar.

Además, Fernández desmintió que las cifras de muertos estén alteradas. "Han aparecido en redes sociales que dicen que se vieron más muertos y todos vimos en los medios a un muchacho que rescató a dos en una moto de agua, una conducta ejemplar. Hubo rescate y ayuda entre las personas. Mucho se decía por redes sociales y no en denuncias formales, esos fueron llamados por la fiscalía y lo que veían eran las personas que coinciden con los 16 fallecidos", expresó.

"Es difícil pensar que una persona desaparecida o incierto no estuvieron reclamando por él o ella. Ya pasaron los primeros días de confusión y a esta altura cualquier familiar o amigo que falta del barrio o la casa hubiera venido a denunciarlo y no tenemos eso. En los canales oficiales, en el centro de atención de emergencia telefónica, no apareció nada nuevo", señaló el fiscal.

Bahía Blanca, sin respiro: tras el temporal, emiten una nueva alerta amarilla por tormentas

Tras el temporal que afectó Bahía Blanca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la ciudad por lluvias para el lunes 17 de marzo, desde el mediodía hasta las 18, acompañadas por ráfagas de viento que pueden alcanzar los 65 km/h.

Según especificó el organismo, las precipitaciones podrían acumular una caída de agua entre los 15 y 25 milímetros, dependiendo el sector, ya que en algunas zonas podrían ser menores. Además, el rango horario donde se espera que se desarrollen las tormentas serán entre las 14 y las 18.