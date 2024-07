Atención conductores: alertan por estafas por la VTV y confirman qué es lo que debés evitar

En los últimos días, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires alertó sobre posibles engaños en la reserva de turnos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) . Al respecto, la cartera de Transporte bonaerense recordó que durante el trámite no se solicitan los datos bancarios ni el pago por adelantado . A su vez, resaltaron que el único sitio oficial para solicitarlo es vtv.gba.gob.ar .

Lo llamativo es que muchos usuarios manifestaron en sus denuncias que al googlear la página para sacarlo encontraron una casi idéntica, con la misma terminación de dominio, lo que les hizo entrar al sitio pirata sin notarlo. Te contamos con más detalles cómo es la nueva forma de estafa por la VTV y qué es lo que tenés que prestar atención.

Cómo es la nueva forma de estafa por la VTV y qué es lo que tenés que prestar atención

Esta es una de las formas de estafas virtuales más comunes, se llama phishing. Se trata de una acción delictiva que se realiza mediante el envío de un mail. De esta manera, los usuarios ingresan a páginas web falsas que se asemejan a los sitios de bancos o empresas financieras.

Tras entrar al sitio web falso, la persona que está queriendo sacar el turno suele ingresar datos confidenciales o claves que le han solicitado. "En caso de recibir comunicaciones que soliciten datos bancarios, se deben desestimar y denunciar", manifestaron las autoridades bonaerenses en un comunicado oficial.

Uno de los denunciantes declaró: "Estaba ayudando a mi padre a sacar turno para la VTV y en el buscador la primera página que nos aparecía era falsa, antes que la oficial. Es decir que es posible que los estafadores le paguen a Google para aparecer primeros en la lista", comentó el hombre.

Otra persona detalló: "Creo que la diferencia en la denominación era apenas una letra, pero el contenido de la página en sí era idéntico. Me resultó extraño que con el usuario que ya se había hecho mi papá el año pasado no pudiésemos entrar, pero lo cambiamos y cuando empezamos a completar los siguientes pasos apareció la condición de pago para continuar. Ahí me di cuenta de que algo andaba mal", pudiendo salir del sitio web sospechoso y encontrando en el buscador la página oficial de la VTV.

Asimismo, otro mecanismo de quienes realizan estas estafas virtuales suele ser enviar correos electrónicos en donde alertan al destinatario sobre la eventual baja de una tarjeta de crédito y se remite a un link para llenar datos personales. Esta información luego es utilizada para acceder al dinero de la cuenta. Bajo ningún punto de vista se le solicitarían estos para sacar un turno para realizar la Verificación Técnica Vehicular.

Por el contrario, para este trámite, que es obligatorio para circular por las calles de la ciudad, se debe entrar a la página oficial. Para confirmar la obtención del mismo es necesario registrarse con una casilla de mail y una contraseña, en caso de que aún no tengas un usuario. Luego, hay que entrar en la opción "Mis vehículos" y si el sistema no tiene la información, hacer click en "Agregar vehículo" y cargar los siguientes datos: patente, número de motor, marca, modelo, número de chasis, tipo de vehículo, tipo de combustible, nacionalidad y origen.