Atención: ANMAT prohibió la venta de 15 suplementos dietarios por ser ilegales

La investigación sobre los productos comenzó por la consulta de un particular ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) que no cumplirían con la normativa alimentaria vigente. En particular porque en los rótulos se hace referencia a la Autoridad Sanitaria del Perú (DIGESA), y, tras una serie de consultas se constató que no constan antecedentes de registro de los productos, como así tampoco antecedentes de su ingreso al país.