Arribaron otras 14 mujeres rusas embarazadas en un solo vuelo 

Las mujeres llegan desde la guerra entre Rusia y Ucrania, y Argentina se convirtió en uno de los destinos principales debido a la posibilidad de contar con segunda nacionalidad. El diario The Guardian llamó a este suceso “turismo de nacimientos”.

En 2022 ingresaron 10.050 embarazadas rusas y de las cuales 5800 lo hicieron en los últimos meses. La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano explicó que las jóvenes llegan al país solas, todas en la semana 33 o 34 de embarazo.

“Cuando vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben explicar dónde van a hacer turismo, algo que es raro para una embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo”, agregó la funcionaria.