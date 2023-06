Armó un revueló al ver que el avión no podía descender por la niebla: "¡Aterrizá, hermano! Si se ve!"

Un hombre desató un escándalo en un avión de Flybondi que salió de Salta al enterarse que la aeronave no podía aterrizar en Tucumán como tenía previsto porque una intensa niebla obligò a desviarlo a la provincia de Córdoba. La violenta situación quedó registrada por la cámara de uno de los pasajeros y se hizo viral rápidamente.

Oficiales de la PSA bajaron a un pasajero de un vuelo de Flybondi que golpeó la puerta del comandante y tuvo malos tratos con la tripulación, al enterarse que –por la neblina- el avión aterrizaría en Córdoba y no en Tucumán como estaba previsto.



Créditos: @diego_domi

"Estimados, les habla el capitán. Le pido al que golpeó la puerta comportamiento". "Nos va a estar esperando, si sigue sin cambiar su postura, la policía en Córdoba. Así que les pido comportamiento, estamos trabajando por la seguridad, así que les pido comportamiento”, reforzó quien era responsable del avión.

"No me podés hacer ir a Córdoba, dejame en Salta, dejame en Santiago", siguió insistiendo molesto por la decisión de la compañía aérea. Además, se manifestó cansado luego de las explicaciones que le dio la tripulante de cabina, que le explicó los motivos por los cuales no podían aterrizar en Tucumán.

Segunda parte del show en vuelo del pasajero produciendo interferencia ilicita

En un comunicado, la empresa explicó que luego de haber descendido en Córdoba de emergencia "se procedió a desembarcar al pasajero que se consideró disruptivo por su conducta, y se puso a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de dicha ciudad".

En tanto, otro video que se viralizó fue del momento en que el personal de seguridad hizo bajar al pasajero por su accionar reprochable, mientras que el resto de los pasajeros seguían en sus asientos. El hombre agarró todas sus pertenencias y se retiró escoltado, lo que derivó en una explosión de aplausos.

"Estas acciones se toman para proteger a los pasajeros y a la tripulación de cualquier acto de violencia o malestar que la persona disruptiva pueda generar, como también poner en riesgo la seguridad de la aeronave", concluyó la aerolínea.