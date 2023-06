ANMAT prohibió un reconocido insecticida por ser potencialmente peligroso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un producto antipolillas , por no contar con registro ante el organismo, por lo que no está verificada su eficacia y sus posibles efectos sobre la salud.

El ciudadano contó que el antipolillas marca Viance, comprado a través de internet, no era eficaz y consultó sobre su legitimidad. El organismo inició una investigación y determinó que no se encuentra inscripto ante la ANMAT y que no se identificaba el establecimiento responsable habilitado.

Entonces, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos, de los que se desconoce las condiciones de manufactura, y considerando que los establecimientos y productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros para que los productos puedan ser comercializados se sugirió detener su comercialización.

Por consiguiente, la ANMAT prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes del producto antipolillas marca Viance.