ANMAT prohibió la venta de múltiples dispositivos médicos por considerarlos ilegales

Durante la operación se identificaron los siguientes productos: a) MSB® Electrosurgical Electrodes, BQ70W5, LOT 20090803, MSB Medical (Wuhan) Co., Ltd.; b) MSB® Electrosurgical Electrodes, BZ70, LOT 20090802, MSB Medical (Wuhan) Co., Ltd.; c) MSB® Electrosurgical Electrodes, BD70, LOT 19030501, MSB Medical (Wuhan) Co., Ltd.

Los inspectores actuantes dejaron constancia de que se observó que la fecha de vencimiento se encontraba tachada con una línea gruesa color negro, y no se observaron datos de titular en el país.

Además, los productos no poseían datos de autorización, titular en el país, marca, ni fabricante por lo que se procedió a tomar vistas fotográficas de las unidades y se dejaron en el establecimiento inhibidas preventivamente de uso y distribución.

El comunicado de ANMAT indicaba que “el responsable de la empresa informó que los productos fueron importados en el pasado por la firma y que no contaban con registro sanitario” y que “en cuanto a las fechas de vencimiento tachadas, explicó que habían realizado este procedimiento a los fines de “no garantizar ni ofrecer productos estériles”.

De esta forma, el ente de control prohibió la distribución y venta de productos hasta que se regularice la situación.

ANMAT prohibió la venta de un reconocido repelente de mosquitos

En el marco de la llegada del verano y la posibilidad de una nueva oleada de dengue, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un conocido repelente de insectos de origen nacional por no encontrarse inscripto ante el organismo, lo que lo convierte en ilegítimo y potencialmente peligroso para la salud pública.

La medida se implementó a través de la Disposición 8800/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El texto plantea que el Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal constató que el producto, publicado en plataformas de venta por internet, no se encontraba correctamente inscripto.

Se trata del repelente "Mos Out", del que ANMAT especificó "desconocer el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad, y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

MOS OUT repelente mosquitos ANMAT Boletín Oficial

Ante esto, el organismo prohibió el uso, la comercialización, la publicidad, la distribución en todo el territorio nacional y la publicación en plataformas de venta en línea del producto.