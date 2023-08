Aníbal Pachano, tras la muerte de Silvina Luna: "No puedo creer que Lotocki sea tan basura"

En este sentido, expuso que el médico también intentó operarlo a él. "Este señor es desagradable. A mí también me quiso hacer esta operación. Un caradura. Imaginate mi contestación. Es un siniestro. No puedo creer que no se haga cargo de nada. No puedo creer que la Justicia no pueda ver. Esto se va a olvidar y el tipo va a seguir operando", advirtió.

Por otro lado, mostró su tristeza por la muerte de Luna: "Sabía que venía muy mal. Trabajamos juntos. Era una persona maravillosa, buena gente. Trabajé en el Bailando y una temporada con Florencia de la V en Cirugía para Dos. Tenemos amigos en común. Lamentablemente creo que Silvina luchó tanto. Una terapia intensiva es algo tremendo para el cuerpo y la mente. La garra que le puso esta mujer a esta lucha. Silvina luchó mucho".