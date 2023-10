Alfredo Casero sacado: el explosivo mensaje tras la derrota de Juntos por el Cambio

A través de sus redes sociales, Alfredo Casero publicó un extenso video en el que comenzó por apuntar contra el candidato de La Libertad Avanza: "Milei, con todo el cariño que te tengo, no nos vayas a hacer una cagada . Y créanme que esto no es furia a pedo, al final yo que era un loco hijo de puta, les dije exactamente lo que hacían ". Con esto, hizo mención al momento viral que protagonizó en LN+ .

"Yo no voy a parar hasta que el último hijo de puta no pague lo que debe en este país. El daño que están haciendo pelotudeando, rascándose entre ustedes con gente inutil", continuó con una notoria furia. Estas palabras apuntaron contra la conferencia de prensa de la UCR en la que revelaron que no apoyarán a Javier Milei.

Sergio Massa y Javier Milei El balotaje será entre Massa y Milei, lo que hizo explotar a Casero. C5N

Como si fuera poco, y con destinatarios poco claros, Casero directamente insultó por la baja participación: "Yo pongo todo, me rompo el ojete haciendo todo pura y exclusivamente por el amor que le tengo a este país, y ustedes no fueron a votar... Ustedes son los que tienen que solucionar esto, porque los que les dimos la posibilidad fuimos nosotros en 2019 y nos recontra cagaron, hijos de puta, sépanlo".

Para finalizar, el actor exigió que no vuelva a ocurrir lo mismo: "Cáguense de risa, pero no vayan a subestimar la cantidad de gente que me sigue, porque yo no los quiero atrás mío, yo estoy al lado de la gente. Y los vamos a pasar por encima, no nos caguen a nosotros, ¿entendieron?". Con esta amenaza, Alfredo Casero volvió a hacerse viral por explotar contra la población.