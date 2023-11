Alertan por una estafa a través de una app falsa similar a Mercado Pago: cómo prevenirla

Los delincuentes aprovechan que muchas veces los empleados no pueden acceder a la cuenta donde se deposita la plata para comprobar si se hizo el pago o abusan de la confianza de los comerciantes que creen que puede haber una demora en la aplicación y que el pago se acreditará en algún momento.

Por esta modalidad ya hay detenidos en Capital Federal, Rosario y Bahía Blanca. También hay denuncias en otras ciudades del país. Según revelaron los investigadores, la aplicación falsa tiene las misma estética y funciones que la original, emite comprobantes iguales a los verdaderos y puede comprarse a través Telegram o Mercado Libre a un costo que oscila entre los 500 y los 1000 pesos.

Detienen a un joven de 21 años por estafar a 8 comerciantes en Rosario

Este martes un joven de 21 años fue detenido por estafar a 8 comerciantes en una galería de Rosario. El joven ingresó a los distintos locales y realizó estafas por montos superiores a los 20 mil pesos. Una comerciante puedo darse cuenta del robo y como el delincuente todavía se encontraba en el lugar fue detenido por las fuerzas de seguridad provinciales.

"Tengo un local en el centro, la modalidad es nueva. Se sabe por TikTok y por las redes sociales dónde compran la aplicación de Mercado Pago con dinero infinito. Te abonan por transferencia pero no te impacta el pago. Te envían un comprobante normal pero nunca se acredita el dinero", relató la comerciante que se dio cuenta de la estafa.

"En mi local realizó una compra de 21.700. Se retiró, dejó un comprobante de pago y un teléfono y me dijo que cualquier cosa me comunicara con él por si el pago no impactaba", agregó la mujer.

Otra mujer, dueña de una juguetería, contó que en su local el joven hizo exactamente lo mismo. "Pidió unos juguetes que tenía e hizo la transferencia. Es increíble porque es exactamente igual al Mercado Pago original. No me di cuenta en el momento. Me estafó $38.000. Nunca impacta el pago y por eso fui a preguntar a otros negocios, relató.

Cómo evitar la estafa

En comunicación con C5N, especialistas en ciberdelitos dieron distintos consejos para evitar la estafa bajo la app trucha. En principio explicaron que la aplicación falsa no se encuentra en las tiendas oficiales, por lo que no se puede bloquear.

Ante esa situación, el mejor método para evitar el robo es prestar atención durante la transacción. La aplicación falsa tiene un logo que es un poco más grande que la original.

image.png

Además tiene algunas palabras que no son las que utiliza la aplicación original. Por ejemplo, en la versión trucha dice “pagar” en lugar de “transferir”.

Otro punto a tener en cuenta es que el comprobante no contiene los datos del receptor de la transferencia. Por eso los especialistas recomiendan revisar el comprobante emitido.

Además pueden pedirle al comprador el DNI para comprobar su identidad y anotar el número de documento para dejar constancia en caso de alguna irregularidad. Por último, recomiendan, de ser posible, chequear el impacto de la transferencia en la cuenta de recepción.