Alertan por estafas en la compra de propiedades de pozo

Pero a veces, lo que parece una buena oportunidad de inversión, termina siendo un gran dolor de cabeza. En ese sentido, el abogado penalista Jorge Monastersky dio detalles de los aspectos a tener en cuenta para evitar una estafa a la hora de cerrar la operación.

“Cuando una desarrolladora adquiere un lote, el principal objeto es construir un edificio. Sacan unos permisos, pero solo es para edificar. En el medio, la gente confía y el Estado, históricamente, está ausente”, sostuvo en diálogo con Leandro Rud en La Noche por C5N.

En ese sentido, remarcó que el Estado nacional o municipal “no controla que se vayan cumpliendo los plazos otorgados” y cuando la gente recurre a la Justicia, se lo toma “como un tema comercial y no penal, es decir, que no hubo intención de dolo”. “Los boletos no tiene una obligación de inscribirlos, para tener una certeza que ese boleto es titular de una unidad funcional de un edificio y no existe otro”, agregó.

Por otro lado, destacó el ron que tiene que tener el Estado a la hora de evitar estafas a las familias que invierten en dichos proyectos. “El Estado tiene que poner pautas de control para estas constructoras, no solamente si cumple con la función. Las que no cumplen determinados tiempos, quitarle la licencia. Hoy no hay control de nada”, detalló.