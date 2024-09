Agustín Rombolá pidió romper el bloque de la UCR y expulsar a quienes voten el veto de Javier Milei

“Le hace muy mal al partido y estoy convencido de que la foto de ayer tiene un autor intelectual que se llama Rodrigo De Loredo, ya sea por complicidad o falta de conducción, no debe seguir al frente de la conducción del bloque de diputados”, indicó Rombolá en Mañana Sylvestre en Radio 10.

Milei y diputados UCR 10-09-24

Agregó que “el radicalismo no puede compartir más espacio primero en el bloque de Diputados para que no tengamos que accionar por la vía institucional para pedir la desafiliación de diputados nacionales y que vayan a conseguir su banca por el partido de la Libertad Avanza que es para quienes están trabajando”.

“Decimos no tenemos problema que rompan el bloque, que no se doble, pero que se rompa. Es la única táctica que queda. Lo correcto es rechazar y no compartir espacios políticos con personas que demuestran una patética cualidad y habilidad de dirigentes, sino muestran una inhabilidad moral que pocas veces se ha visto en la historia democrática reciente de Argentina”, concluyó.