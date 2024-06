Adiós cédula azul: cuáles son los documentos son necesarios para circular desde junio 2024

El Gobierno oficializó la eliminación de este requisito para circular en el territorio y estableció que la cédula verde ya no tenga fecha de vencimiento. ¿Cuáles son los nuevos cambios?

El pasado 13 de mayo el Gobierno oficializó la derogó la cédula azul a la hora de manejar cualquier tipo de vehículo sobre el territorio argentino. Además de establecer que la cédula verde ya no tenga una fecha de vencimiento. Ante estos cambios, ¿cuáles son los documentos necesarios para circular desde junio en Argentina?

Mediante la disposición 29/2024 publicada en el Boletín Oficial el pasado 13 de mayo, el Gobierno informó que ya no es obligatorio el uso de la cédula azul para poder conducir en Argentina. Este tipo de documento llamado “cédula de identificación para autorizado a conducir, permitía a la persona que conduce un auto que no es propio poder utilizarlo a pesar de no ser el titular.