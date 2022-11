Zaira Nara lució una microbikini minimalista que marca tendencia para el verano 2023

Pese a estar expuesta al sol, también aprovecha su exposición para facilitar a sus seguidores ciertas recomendaciones para el bienestar y la salud. “Es muy importante no olvidarse de hidratar la piel de todo el cuerpo”, advirtió la modelo.

Zaira Nara

Como es costumbre, la conductora de televisión recibió cientos de “me gusta” y halagos por parte de los internautas. “Sos hermosa”, “La más linda de todas”, “Te amamos”, fueron algunos de los elogios que recibió.

El llamativo comentario de Zaira Nara sobre una posible reconciliación entre Wanda y Mauro Icardi

Desde su regreso a Turquía y las fotos en lo que se los ve juntos a Wanda Nara y Mauro Icardi, por momentos familiares, se empezó a especular nuevamente por una posible reconciliación y fue la misma modelo que hizo un llamativo comentario que podría generar la ¿confirmación? de que la empresaria y el futbolista apostaron nuevamente al amor.

La menor de las Nara le hizo frente a los rumores sobre una supuesta reconciliación si bien en una primera instancia intentó esquivar el asedio de los periodistas que buscaban su palabra, respondió, ante la consulta: “Mientras sean felices, es lo una que quiere, la felicidad de todos, ojalá”.

Sin embargo, después aclaró que casi no habla del tema con su hermana dado que la distancia no ayuda. Además, tampoco tienen demasiado diálogo.

De igual modo, la modelo reconoció que, en caso de que habría algún acercamiento que indicara que renació el amor entre la pareja, ella se habría enterado: “Sí, obvio, creo que por ahora no. Cuando Wanda me llama son horas al teléfono, pero son temas que estamos tratando de no tocar”.