Yoyi Francella reveló cómo se lograba el personaje de Enrique "el antiguo" y causó sorpresa.

Luego de un ida y vuelta de versiones, la hija de Francella explicó que el personaje que era conocido por su color, ya que se trataba de una persona anticuada que vivía en otra época respecto a la del 2001, cuando se emitía la serie, estaba pintado.

https://twitter.com/eeemiliano/status/1674555174080184320 Morí con Yoyi contando la verdad de Enrique el Antiguo #AntesQueNadie pic.twitter.com/RuiU7RUWyV — emi (@eeemiliano) June 29, 2023

No se hacía con ningún tipo de inteligencia artificial, ya que para esa época no estaba desarrollado, pero sí lo hacían pintarse. “No había croma y lo pintaban de azul”, explicó, a lo que Muni Seligmann, reemplazante de Mica por vacaciones, agregó: “¡Él era su propio croma! Me muero”.

Telefe dio marcha atrás con una decisión y cambiará la conducción de un programa

La segunda parte del año tendrá modificaciones en Telefe en cuanto a la programación y estaba previsto que un programa se lance con los mismos conductores que la temporada anterior. Sin embargo, eso no sería posible. También incorporaría una figura explosiva.

Nico Occhiato Redes sociales

Pero el ciclo que regresará es El último pasajero. En la edición del 2022 conducían Nico Occhiato y Flor Vigna aun sin ser pareja, al aire se llevaban bien, pero no gustó mucho la dupla conductora y hubo críticas, es por eso la cantante no será de la partida y el director de Luzu TV conduzca solo.