Yanina Latorre le dijo de todo a su esposo Diego Latorre: "Es un..."

Tras salir del consultorio, la panelista de LAM tuvo un intercambio de mensajes con el exjugador, algo que la hizo tomar una drástica decisión.

"Salí del oftalmólogo toda contenta, y en vez de decirme '¿Te vas a operar?', '¿Por qué?', 'Si o no', 'Me gusta'... me dice: '¿En qué andarás?'... 'Tenés un tipo", relató en el programa.

Posteriormente, añadió: "Lo bloqueé de WhatsApp, previo audio enloquecedor... Lo insulté... Me fijé que el audio le llegue y lo escuche, y después lo bloqueé... Es un pelotudo ¿Son así todos los tipos?".

Ángel de Brito eligió a la reemplazante de Yanina Latorre en LAM

Luego de las recientes despedidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi, Ángel de Brito confirmó la salida de Yanina Latorre de LAM, pero se trata de solo unas semanas porque se va de vacaciones. Ante esto, eligió a la reemplazante y se trata de una vieja conocida.

Mediante el sticker de preguntas en Instagram, el conductor respondió una pregunta de un seguidor que le consultaba cuándo iba a ser el último día de Latorre, puesto que no le gustaba como parte del programa: “Es infumable y se lleva mal con todos”.

Ante esto, De Brito respondió que eso pasará en unos días porque “tiene vacaciones”. Pero el programa seguirá adelante y tendrá una reemplazante. La misma ya fue elegida y se trata de una panelista que ya estuvo en el lugar de Nazarena Vélez cuando también se había tomado un tiempo de descanso.

Coti Romero reemplazará a Yanina y estará por toda la semana próxima. La misma fue criticada por todo el panel de angelitas tras sus videos llorando luego de la separación del Conejo. ¿Cómo la recibirán?