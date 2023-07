Yanina Latorre explotó tras no ganar en la terna de mejor panelista en los Martín Fierro: "No me..."

Yanina Latorre no pudo contra Mariel Di Lenarda y no pudo ocultar su tristeza.

La mediática Yanina Latorre no ganó en la terna a mejor panelista en los Martín Fierro 2023 , por lo que tras la consagración de Mariel Di Lenarda, no pudo ocultar su tristeza y tanto Diego Latorre como Ángel De Brito salieron en su defensa .

A través de una historia de Instagram, Yanina Latorre expresó: "Ustedes son los únicos que saben lo que es bueno. Esta es la parte fea, tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verga decirles, ¡perdí! Están todos indignados". Tras estas palabras, se escucharon unas breves, pero fuertes frases de los hombres que la acompañaban.