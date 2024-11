X-Men, Blade y Miles Morales: cuáles son los planes que tiene Marvel para el futuro

Sobre la Bruja Escarlata y Miles Morales dijo:

«Acabamos de tener Agatha All Along (Agatha, ¿quién si no?) en Disney+, y esa serie fue genial para nosotros. Desde entonces, ha habido muchas preguntas sobre Wanda en la mente de los fans… Así que lo único que puedo decir es que estamos emocionados de descubrir cuándo y cómo puede regresar Bruja Escarlata a Marvel Studios».

Qué pasará con los X-Men, Blade y la continuidad de Miles Morales en Marvel

La incorporación de los X-Men, Blade y la continuidad de Miles Morales al universo de Marvel está en pleno proceso de evolución, especialmente con la expansión del Marvel Cinematic Universe (MCU) y sus futuras fases. Cada uno de estos personajes tiene un camino único dentro de la editorial y los estudios, pero están conectados por el continuo enfoque en la ampliación de historias que abarcan tanto lo cósmico como lo urbano.

Los X-Men fueron uno de los pilares más importantes de Marvel, pero hasta ahora, habían estado fuera del MCU debido a que sus derechos cinematográficos estaban en manos de 20th Century Fox. Sin embargo, con la adquisición de Fox por parte de Disney en 2019, Marvel Studios finalmente tiene el control de los X-Men, lo que abre un sinfín de posibilidades.

Por otro lado, Miles Morales tuvo una enorme popularidad gracias a la película animada "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (2018) y su secuela "Across the Spider-Verse" (2023), que exploran su historia dentro de un multiverso de Spider-Men. Es probable que estos filmes sigan siendo parte de un universo paralelo en el ámbito animado, pero el éxito del personaje dio pie a rumores sobre su posible integración en el MCU en un futuro.