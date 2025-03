Warner Bros venderá una esperada película a otro estudio cinematográfico: qué pasó

Según informó el portal Deadline, Ketchup Entertainment pagará aproximadamente u$s50 millones para quedarse con los derechos de distribución. Es importante aclarar que esto ya se dio en el pasado con The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, otro filme terminado y cancelado por Warner, aunque en esa ocasión fue vendida por una cifra no revelada y se estrenó en cines el 14 de marzo.

Coyote vs. Acme Will Forte Eric Bauza, histórico actor de voz de Looney Tunes, compartió la única foto oficial de Coyote vs. Acme. Warner Bros. Pictures

Coyote vs. Acme es una película híbrida, ya que fusiona dibujos animados con el mundo real, que fue producida por James Gunn y está protagonizada por Will Forte, John Cena y Lana Condor. El trabajo fue terminado en noviembre de 2023 y desde entonces se encuentra almacenada en los archivos de la empresa estadounidense, ya que debían pagar u$s30 millones en impuestos para poder estrenarla.

Esto fue lo que provocó que ninguna de las plataformas de streaming quisiera comprarla, de forma que Amazon Prime Video, Apple y Netflix rechazaron el ofrecimiento de Warner. Otras películas que también se encuentran archivadas son Batgirl y Scoob! Holiday Haunt, aunque en esos casos no hay ningún tipo de novedad.

