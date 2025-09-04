Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans" El estudio cinematográfico se encuentra en plena producción de su filme más pedido por la audiencia y hay mucha expectativa por ver el resultado final.







Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro. The Walt Disney Company

La productora cinematográfica Marvel Studios prepara el estreno de su película más esperada en el 2026 y los fanáticos quedaron expectantes por recibir novedades luego de la revelación de su protagonista en una entrevista.

En diálogo con el portal LADbible, el actor británico Tom Holland expresó: "Creo que, en cualquier cosa, lo importante es lo que tienes delante, y ahora mismo lo que tenemos delante es Spider-Man: Brand New Day, y centrarnos en hacer que la película esté a la altura de la anterior". Con estas palabras, demostró estar al tanto de las dudas del público luego de lo que fue No Way Home, ya que parece complicado que puedan cumplir con las expectativas.

Por otro lado, confesó que decidió meterse de lleno en las redes sociales para averiguar qué quiere ver el público en esta nueva entrega: "He estado buscando activamente en internet para entender mejor qué esperan los fans de una película de Spider-Man, y ese ha sido mi motor en estas reuniones de presentación". Uno de los pedidos más insólitos es ver a un Peter Parker miserable, por lo que esto podría ocurrir realmente.

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day El nuevo traje para Spider-Man: Brand New Day fue muy bien recibido por los fans. Marvel Para finalizar, Holland bromeó: "Creo que los productores, a veces, están hartos de mí, pero creo que es muy importante, porque hacemos estas películas para los fans. En cuanto a mi futuro con el personaje más allá de esta película, no tengo la respuesta". Así, dejó la incertidumbre de siempre con respecto a la presencia de El Hombre Araña en Avengers: Doomsday, tal y como hicieron otros protagonistas.

