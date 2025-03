De qué se trata La última parada de Arizona, la película estreno de Netflix llena de misterios y vuelcos impredecibles

La película sigue a un joven vendedor de cuchillos que, mientras espera a que llegue el próximo camión de combustible, se ve envuelto en una situación de rehenes cuando dos peligrosos ladrones de bancos llegan al lugar.

La llegada de los dos ladrones de bancos desencadena una situación de alta tensión, donde todos los presentes en la parada de descanso se convierten en rehenes. La película explora las dinámicas de poder y la desesperación de los personajes en esta situación extrema.

A medida que avanza la trama, se revelan secretos y motivaciones ocultas de los protagonistas, lo que aumenta el suspense y la incertidumbre. El vendedor de cuchillos, inicialmente un personaje pasivo, comienza a revelar su verdadera naturaleza.

La película no escatima en escenas de violencia, mostrando la brutalidad de los criminales y la lucha por la supervivencia de los rehenes. El clímax de la misma es una explosión violenta en sí que pone a prueba los límites de los actores.

Embed - La última parada de Arizona - The Last Stop in Yuma County 2024 Trailer Pelicula Subtitulado Español