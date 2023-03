Wanda Nara reveló los motivos por los que se cambió su color de pelo: ¿fue por Susana?

La empresaria Wanda Nara, que será la conductora de la nueva edición de Masterchef en Telefe, reveló los motivos que la llevaron a cambiar su look, ante los rumores que aseguraban que dejó de ser rubia para evitar las comparaciones con una figura del canal, como es la exmodelo Susana Giménez: "No me teñí de morocha por Susana Giménez".