Susana Giménez cruzó a Wanda Nara por su trabajo en Telefe: "Nadie reemplaza a nadie"

Wanda Nara no contaría con el apoyo de Susana Giménez para su importante trabajo en Telefe.

La diva Susana Giménez fue consultada por la confianza de Telefe en Wanda Nara y no dudó en dejar en claro que no la ve como un reemplazo suyo. De igual manera, buscó poner paños fríos en sus palabras, aunque quedó en evidencia que no está feliz con la situación.