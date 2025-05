Wanda Nara habló sobre una posible reconciliación con Mauro Icardi: qué dijo

Luego, Nicolás Payarola expresó: "Me encanta y yo le creo que le haya dicho a Icardi que la China es una puta de mierda, y le creo que piense que vos sos poco inteligente en ese sentido. A mi mañana vos me agarras y me decís 'Nico, se me dio vuelta el culo y me fui a buscar a Mauro'...". Sin poder terminar su frase, el abogado quedó con las palabras en la boca y la exconductora de MasterChef dejó en claro su postura.

Mauro Icardi Wanda Nara Mauro Icardi y Wanda Nara estuvieron casados durante muchos años.

Vinculado a la posibilidad de reconciliarse con Icardi, Wanda Nara aseguró: "Ahí te voy a firmar un coso para que me internes en un centro del Cottolengo de Tigre, ¿sigue estando?". De esta manera, dejó bien en claro que no está ni estará interesada en volver a estar de forma romántica con el padre de Francesca e Isabella.

Embed - Salió a la luz un audio de Wanda Nara contra Lara Piro, abogada de Mauro Icardi: "Es muy villera"

Mauro Icardi rompió el silencio contra Wanda Nara: "Me impide ver a mis hijas"

El futbolista Mauro Icardi se sumó a la explosión pública de Eugenia "China" Suárez en redes sociales y decidió romper el silencio contra Wanda Nara, algo que rápidamente se hizo viral en Instagram y provocó un fuerte escándalo.