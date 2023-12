Virginia Gallardo inauguró las vacaciones en la playa con una microbikini floreada furor de verano

Además, el corpiño tuvo detalles de mostacillas amarillas y naranjas en los breteles. Para completar el look, le sumó un par de lentes de sol rectangulares superopacos con marco off white y un peinado de trenzas cosidas africanas con apliques de mechones rosados.

El posteo acumuló una gran cantidad de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes dejaron sus elogios por su look y el paisaje que se pudo ver en la foto. Virginia Gallardo aprovechó el calor para confirmar en sus redes su capacidad de marcar tendencia con su outfit veraniego y su interacción con sus fans.

Calu Rivero combinó un sweatter tejido con una microbikini y mostró la moda de las tardes de verano

Calu Rivero compartió una foto en Instagram con un look que incluyó una microbikini de chiffon combinada con un sweater floreado tejido. La actriz y modelo, siempre atenta a las tendencias, eligió un escenario natural, un bosque, para mostrar esta combinación audaz, que mezcla un buzo con estampados florales y la parte inferior de un traje de baño.

El sweater que Calu eligió para esta ocasión era un modelo cropped en color marrón, adornado con delicados dibujos de flores en tonos celeste, tiza y rojo. El diseño contaba con un escote en V y mangas acampanadas, añadiendo un toque bohemio y elegante al atuendo. La pieza más llamativa de su conjunto fue, sin embargo, la bombacha de una microbikini de chiffon en color nude, destacando por su diseño diminuto y colaless, con tiras ajustables que se atan en moños.

Alejada momentáneamente de la tele, Calu Rivero regresó a las redes sociales, específicamente a Instagram, donde cuenta con casi un millón de seguidores. Su reaparición no pasó desapercibida, ya que sus fans dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look particular. De esta forma confirma su capacidad de marcar tendencia y su interacción con su público virtual.

