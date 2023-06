Virginia Gallardo posó con una microbikini con detalles en crochet y causó furor para el verano

Virginia Gallardo subió a su cuenta de Instagram una serie de fotos vistiendo una microbikini celeste con detalles en crochet y caracoles que marcó tendencia. La modelo lució un traje de baño de dos piezas junto a unas gafas para el con marco blanco. El conjunto contó con una base celeste con corpiño triangular con detalles en crochet marrón y apliques de caracoles blancos. En la parte inferior eligió una bombacha colaless ultracavada , de tiro alto, que al igual que en la parte superior también contaba con terminaciones tejidas a crochet. A su look para pasar la tarde en la pileta le sumó unos lentes de sol de marco blanco con vidrios total black superopacos.

“Un poquito de calor para mi Argentina linda. ¿Qué team sos? ¿Verano o invierno?”, escribió la influencer en el texto del posteo. En pocas horas, la publicación llegó a sumar miles de "me gusta" y cientos de comentarios que respondieron su pregunta y elogiaron su look. Virginia Gallardo se encuentra en Miami Beach y desde ahí continúa mostrando sus looks que disfrutan sus casi 3 millones de fanáticos.