Video: Silvina Luna mostró cómo es el delicado tratamiento que la mantiene con vida

Silvina Luna Redes sociales

Pero eso no fue lo único, sino que continuó: "Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más... Esto es día a día en base a como me siento. Mándenme buena energía. Y de esta salimos".

Luego, en cuanto al video, Silvina Luna realizó un resumen de lo que escribió: "Estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que está acá y lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, así que me está ayudando a vivir. Me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Estoy acá en una sala, hay muchas personas y tengo 4 horitas acá. Recomiéndenme un libro, algo copado, así se me pasan estas horas".

Silvina Luna Instagram

De esta manera, la actriz y modelo se encargó de dejar en claro todo lo que tuvo que atravesar y continúa atravesando desde el día que recibió la noticia. Por eso, las críticas fueron muy duras e injustas con Silvina Luna, ya que se trata de un problema de salud muy grave.