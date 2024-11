Video: Moria enamorada hasta las lágrimas del Pato Galmarini

Moria Casán sigue su romance con Fernando "Pato" Galmarini y quedó en evidencia que está más que enamorada del referente peronista en un video adelanto de su programa en streaming: "Un especial de amor la One recibe a Pato Galmarini en un programa sensible y hermoso".

"Te adoro, te respeto, te quiero y te admiro", sostiene Moria y Galmarini le responde: "Yo también. No es poca cosa...", en el avance de la entrevista que se grabó y se transmitirá el próximo lunes a las 12 en YouTube.

Al final del fragmento, ella se despide llorando: "Él un día me dijo a mí: 'Yo también te respeto'. No puedo creer que me tengo que despedir llorando... Bueno Gracias...".

¿Cómo es la relación entre Moría Casan y Pato Galmarini?

Casán y Galmarini están en pareja desde el 2021, pero su encuentro cara a cara data hace más de 30 años en unos el programa de televisión de la exvedette A la cama con Moria. Ella aseguró haber encontrado el amor, estar muy feliz y dichosa.

En cuanto a la vida juntos, Moria reconoció que “soy muy desordenada, me gusta comer con la mano por ejemplo, sin cubiertos, y él de repente me ordena, me domestica en el buen sentido. No con órdenes ni con gritos sino con la mirada. Él me mira y ya está”, destacó la actriz de Brujas.

En cuanto a la vida íntima, la conductora aseguró que se ve tan bien a los 77 años porque hace el amor "todos los días", y aclaró: “Yo te diría que todos los días. Pero hacer el amor no es solamente cama. No te digo un tántrico, pero sí cariño. Pausa, manito, algunas veces cuello, genitales…”, reveló.