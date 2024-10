Moria Casán reveló detalles de cuando estuvo presa en Paraguay: "¿Miedo?"

Embed - MORIA CASÁN ENTREVISTA COMPLETA | ANGEL RESPONDE 04/10

El conductor recordó esa foto en bata y sin postizos, recostada en la cama de la celda, donde las otras reclusas la peinaban, le lavaban la ropa y la maquillaban. "Esa me la sacó una mina de ahí adentro. Me dijeron 'no puede salir afuera' y digo 'ay que suerte, porque afuera me mata el ruido de la cumbia, pero ya mandé a llamar a los del aire acondicionado'", remarcó sobre la imagen que se volvió viral.

La foto de Moria que se hizo viral en la cárcel de Asunción del Paraguay Redes Sociales

En la entrevista aseguró que fue un episodio más en su vida que afrontó con total dignidad: ¿Miedo? Cero. A Erika y Luchi las hice casar casi", dijo en relación a sus dos compañeras de prisión.

Casán fue privada de su libertad el 14 de diciembre de 2015 y salió el 23, pocos días antes de Navidad. Años después la vedette se tomó un avión privado y volvió a visitar a las mujeres que fueron su compañía en Asunción.