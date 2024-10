El fuerte comentario de Moria Casán a Lali Espósito por su presencia en el programa de Susana Giménez

La One no se guardó nada y le envió un “consejo” para cuando esté mano a mano junto a la diva de los teléfonos. ¿Le hará caso?

"Andá con una t-shirt gigante que diga LALI, para que no te confundan", recomendó Moria a Lali

Entusiasmada, la cantante pop anunció: “El domingo voy a lo de la Su” . Esto no pasó inadvertido por la amiga de la conductora de Telefe, y, fiel a su estilo, no se guardó nada a la hora de opinar de la unión explosiva que se vivirá en la pantalla chica.

“Andá con una t-shirt gigante que diga LALI, para que no te confundan”, comenzó “recomendando” en referencia al momento en que Giménez recibió a María Becerra en su primer programa y la confundió con Tini Stoessel. Pero eso no fue todo, sino que también agregó: “Qué miedo, love, gladiadora, lo tuyo now (ahora) es Gelatina”.

Lali Moria Casán X

Este encuentro genera gran expectativa ya que Lali se ha mostrado muy crítica al gobierno de Javier Milei, tanto que le valió el hostigamiento del mismo presidente e incluso el hate en las redes sociales y el sabido apoyo que ha manifestado la rubia a economista como presidente.

Además, durante su mini show en el piso Lali cantará su reciente sencillo Fanático, apuntando contra el Presidente y que ya superó el récord de reproducciones y la puso en el top 5 mundial de Spotify, lo que la catapultó en las últimas semanas.

Quiénes estarán en el nuevo programa de Susana Giménez

En la nueva edición del programa de Susana Giménez este domingo, la diva de los teléfonos recibirá en su living a los músicos Lali Espósito y L-Gante.

Con la cantante pop, Su hablará de todo como, por ejemplo, cómo vive su gran amor, cómo se siente en este momento y su gran presente laboral. Además, brindará un show exclusivo en el que presentará Fanático, su último lanzamiento.

Por su parte, por primera vez la rubia tendrá la oportunidad de entrevistar al referente de la Cumbia 420, donde el oriundo de General Rodríguez contará todos los detalles sobre su actualidad: el juicio que enfrenta y que podría llevarlo a la cárcel.

Además, una nueva pareja hará todo lo posible para granar los 100 millones de pesos en el apasionante juego Salven Los Millones. Y el clásico llamado telefónico, para que alguno de los televidentes pueda llevarse otros 100 millones de pesos.