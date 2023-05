Video: la nueva faceta de Tomás Holder en TikTok que se volvió viral

En las imágenes se ve al tiktoker hablando desde su casa con palabras de aliento para un supuesto seguidor como "Tal vez nadie te lo dijo pero estoy muy orgulloso de vos" , musicalizado con el tema Set Fire to the Rain (Prendí fuego a la lluvia) de la artista británica Adele.

"No dejes de perseguir tu sueño, cada vez lo haces mucho mejor, quiero que sepas que yo si estoy orgulloso de vos y quiero que sepas que yo si creo en vos", fueron algunos de los dichos del mediático que terminó su contrato con Telefe.

"No dejes que nadie nunca te apague esa luz y que nadie te diga que no podes hacer algo" y que "cada día que pasa aportas un granito de arena que suma...", y "seguí levantándote temprano y esforzándote que todo va a salir muy bien", sobre hacer realidad los sueños.

Los seguidores del influencer replicaron tras su publicación en Tik Tok que "Holder en situación que está orgulloso de mi con Adele de fondo", "Holder en situación de al que madruga Dios lo ayuda", "no lo puedo creer, mi ídolo me dijo q está orgulloso de mi", entre otros mensajes en la red social.

Qué dice la canción de Adele "Set Fire to the Rain"

La canción de Adele que inspiró a Tomás Holder en su video de TikTok fue Set Fire to the Rain que dice en su primera estrofa: "Dejé caer mi corazón, y mientras caía, te levantaste a reclamarlo. Estaba oscuro, yo estaba fatal, Hasta que besaste mis labios y me salvaste".

"Mis manos eran fuertes, pero mis rodillas eran demasiado débiles para seguir en tus brazos sin caer a tus pies. Pero hay un lado tuyo, que nunca conocí, nunca conocí. Todas las cosas que decías, Nunca fueron ciertas, nunca fueron ciertas. Y los juegos que jugabas, siempre ganarías, siempre ganarías", sigue la letra que interpreta la cantautora británica.

En el estribillo del tema que fue incluido en el segundo álbum de estudio de Adele en 2011 y que comparte autoría con el productor Fraser T. Smith se puede leer: "Pero incendié la lluvia, la vi caer mientras yo tocaba tu cara. Bueno, ella ardía mientras yo lloraba, porque la escuché gritar tu nombre. Tu nombre, cuando me acostaba contigo. Podría quedarme ahí, cerrar mis ojos, sentirte aquí para siempre. Tú y yo juntos, no hay nada mejor... Tu nombre, incendié la lluvia y nos arrojé a las llamas, cuando caímos, algo se murió. Porque supe que esa era la última vez, la última vez...".