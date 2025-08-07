IR A
La impresionante transformación de Ozuna: parece otra persona

El artista puertorriqueño dejó atrás su peinado característico y sorprendió con un nuevo look, mientras disfruta del éxito de su último lanzamiento musical.

El artista sorprendió en redes sociales con un cambio de imagen.

El cantante de música urbana Ozuna dejó impactados a sus seguidores tras presentar un radical cambio de imagen. Famoso por sus icónicas trenzas, que lo acompañaron a lo largo de su carrera, el puertorriqueño decidió dar un giro a su estilo y compartirlo con el mundo a través de sus redes sociales, provocando un verdadero revuelo entre sus fanáticos y la prensa especializada.

En una fotografía publicada en Instagram, el intérprete lució un cabello lacio con un corte similar al “honguito”, alejándose por completo de su estética habitual. El nuevo look generó una ola de comentarios y reacciones que oscilaron entre la sorpresa y la admiración. Mensajes como “¡Te ves irreconocible!” o “Pensé que era otra persona” se repitieron en cientos de publicaciones. Incluso algunos usuarios compararon su apariencia con la de figuras de otras épocas, destacando su versatilidad para reinventarse.

Este cambio coincidió con la promoción de “Sirenita”, un tema que mezcla afrobeat con su característico sello melódico. La canción, con una producción fresca y bailable, propone una vibra veraniega que ya conquistó a oyentes en Argentina, Perú y Uruguay. El videoclip, que supera los 20 millones de reproducciones en YouTube, refuerza la conexión entre la estética renovada del artista y su búsqueda constante de sonidos contemporáneos.

Con “Sirenita” y “Última Noche”, Ozuna consolida su presencia en la música latina con ritmos frescos y colaboraciones internacionales.

De qué trata Última noche, el nuevo hit de Bad Gyal y Ozuna

Paralelamente, Ozuna volvió a trabajar junto a Bad Gyal en “Última Noche”, su segunda colaboración. El sencillo fusiona ritmos afrocaribeños con influencias de la kompa haitiana, ofreciendo una propuesta que combina lo clásico y lo moderno. La producción, a cargo de Jorge Milliano y Cromo X, construye una base rítmica ideal para un dueto cargado de fuerza vocal.

La voz de Bad Gyal conduce la narrativa de una despedida romántica, mientras Ozuna aporta su inconfundible estilo, evocando sus grandes éxitos de 2019. El tema comenzó a despertar expectativas en junio, cuando la artista española apareció por sorpresa en el show de Ozuna en Ushuaïa Ibiza, interpretando juntos la canción ante miles de personas.

La música afrocaribeña de “Última Noche” combina la voz de Bad Gyal con el sello inconfundible de Ozuna.

Con esta colaboración, ambos artistas refuerzan su capacidad para conectar con públicos diversos y mantener una presencia constante en la escena musical internacional, consolidando su posición como referentes indiscutibles de la música latina actual.

