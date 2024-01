La conductora de televisión fue invitada a un programa para hablar sobre el paro general, pero no contaba con que de fondo aparezca su pareja en paños menores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fedeebongiorno/status/1750161904079634699&partner=&hide_thread=false Una que no la está pasando nada mal es Mónica Gutiérrez pic.twitter.com/vcUVM1VvIX — fefe (@fedeebongiorno) January 24, 2024

Sucede que no solo pasó por detrás, sino que lo hizo desnudo y se tapó con algo que no se llega a percibir. Estaba en paños menores y, por lo que se ve en el video, ella no percibió lo que sucedió.

Tampoco sus compañeros se percataron de lo que pasó, pero las redes sociales no perdonan y enseguida lo mostraron en X, Instagram y hasta Tik Tok. Por el momento la periodista no dijo nada.