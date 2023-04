Video: Carmen Barbieri sufrió un intento de estafa telefónica en vivo

Carmen Barbieri recibió un llamado en vivo y Pampito y Estefi Berardi la salvaron de una estafa

En este caso, ocurrió durante el vivo. Estefi Berardi vio que sonaba el celular y se lo advirtió. Le contó que se trataba de “Fraude”, una llamada que el teléfono denomina como peligrosa, y Pampito insistió con que atienda. Fue él quien tomó el celular y respondió a la llamada.

“Hola, me estoy comunicando del área de portabilidad numérica a raíz de los incrementos que está habiendo en la telefonía...”, inició la joven desde el otro lado. Fue entonces que la conductora interrumpió en plena conversación: “Bueno, gracias, estoy trabajando en este momento”.

Finalmente, no terminó en mayores problemas, pero estuvo a punto de ser oído en televisión. En la misma línea, Ángel de Brito casi sufre un robo de las mismas condiciones que Rincón: “Me quisieron hackear hace un ratito. Me querían sacar guita y era una supuesta famosa que me empezó a hablar y era una persona que me decía ‘agendá mi nuevo número’”.