Video: brutal agresión al Chapu Martínez en un partido de fútbol de streamers

Embed cobró chapu martinez pic.twitter.com/2tHVDG7gf8 — Usuarios siendo domados (@sindicatodedom4) April 15, 2023

Los presentes intentaron frenar la pelea, pero el Chapu cayó al piso y Kai quiso darle un patada en la cara, aunque terminó por darle un violento golpe en el pecho.

El Chapu hizo un descargo a raíz de la gravedad de la situación y tildó al agresor de "enfermo". Al mismo tiempo explicó que fue lo que hizo desencadenar el conflicto, aparentemente fue que le pidió que le pasara la pelota. "Le vendés a los nenes un personaje de bueno y sos un violento de mierda", sostuvo.

Y agregó: "Es triste que tus amigos no te rescaten, que un día podés terminar como los que se están comiendo perpetua por matar a un pibe a patadas en el piso. Yo estoy bien por suerte y la patada en el pecho no me provoco más que dolor (porque no me tocó la cabeza gracias a Dios)".

Por último, manifestó "un día esa violencia que manejás te va hacer terminar mal. Para colmo 15 minutos después te estabas cagando de risa y tuve que masticar esa bronca para no cagarle el evento a un amigo más de lo que se le cago. SOS UN FORRO @kaimolinellii".