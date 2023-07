Usted Señálemelo será la primera banda argentina en presentarse en el Lollapalooza de Chicago

El año pasado, luego de un Vorterix íntimo con el que volvieron a tocar, llenaron el estadio Obras y a principios de este año se embarcaron en una gira por Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, México y Uruguay en la que compartieron con sus fans algo del material nuevo así como también mucho de sus discos anteriores, que los consolidaron como una de las bandas más importantes de la escena.

Desde su regreso, Usted Señálemelo ha tenido una excelente recepción por parte de su público, incluso antes del lanzamiento oficial de Tripolar, han tocado canciones en sus conciertos “hay muchos temas que no habían salido como singles y los fans los venían pidiendo, así que fue un reencuentro muy lindo con la gente. Tripolar también es un poco para eso, para las personas, para este mundo, y para inspirar también a las nuevas generaciones de chicos que estén tocando”.

Al preguntarle si sienten que están dejando un legado y cómo se relaciona con La verdad -un tema de su último álbum donde la letra reza “Te cuesta entender Que no hay nada para siempre, nada para siempre Me cuesta entender Que no hay nada para siempre, nada para siempre”- el trío responde entre reflexiones y risas “porque está esa ilusión de los primeros encuentros y está bueno entender esa libertad de saber y ser consciente del tiempo. De que por ahí las cosas caducan o cambian y hay que poner la energía en disfrutar el ahora (...) El disco en general, más allá de esta canción habla mucho de eso, de vivir el presente con la paradoja de que estamos dejando un álbum que va a quedar plasmado para siempre”

Usted Señalemelo Lollapalooza Agustín Dusserre

Si bien abordan temas efímeros en su disco, también reconocen el impacto duradero de su música es algo que valoran profundamente y esperan que trascienda incluso a otras generaciones.

Para celebrar el lanzamiento de Tripolar, vivieron un show íntimo donde por única vez tocaron el álbum completo en vivo. Este evento marcó el inicio de su gira por Sudamérica al que luego se sumará su participación en Lollapalooza en Chicago en agosto de 2023: será la primera banda argentina en presentarse en este reconocido festival marcando un hito importante en su carrera buscando establecer una conexión con audiencias de diferentes culturas y raíces y que su música traspase as barreras y se convierta en un puente cultural y emocional.

El regreso de USÑ con Tripolar es sin duda un momento destacado en su carrera. Su dedicación y pasión por la música los han llevado a conquistar nuevos horizontes y a representar con orgullo a la música argentina en el escenario internacional. Con un sonido versátil, letras cautivadoras, algunas reflexiones filosóficas y cada vez más esmero en la producción, el trío continúa consolidando su éxito y dejando una huella perdurable en la industria musical.