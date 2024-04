Uno de los cantantes más queridos en Argentina anunció su separación

Famosa a los gritos en un canal de televisión: "No pensamos que todo saldría tan mal"

Hace casi un mes, el cantante mexicano había finalizado su amorío con la tucumana Mariela Sánchez luego de dos meses a pura intensidad, donde decidieron no solo oficializar, sino mudarse y presentarse en la familia, pero algo hizo que todo explotara y se trató de una infidelidad.

Días después de dicha confirmación, el hijo de Verónica Castro apareció en sus redes sociales y confirmó que estaba en pareja nuevamente, esta vez con la abogada. “Mi novia hermosa”, había publicado en sus redes sociales el músico, donde se lo podía ver acompañado de Wagner en el teatro.

cristian castro ingrid.jpg

Sin embargo, a tan solo 21 días de esa presentación formal, todo llegó a su fin. ¿Se terminó el amor? En diálogo con diferentes medios, la abogada aseguró que la ruptura no se debió a infidelidades por parte de Castro, sino más bien a las dificultades para mantener una relación con una persona tan famosa y con un ritmo de vida tan acelerado.

Ingrid Wagner habló del verdadero motivo por el cual terminó con Cristian Castro

La abogada tucumana, Ingrid Wagner, novia de Cristian Castro, decidió romper el silencio luego de los rumores de separación con el mexicano y desmintió que se trate por infidelidades.

“Estoy segura de que no me fue infiel. Solo que no puedo con tanto, es muy difícil estar con alguien así, tan famoso”, declaró y mencionó que la intensa agenda de viajes del mexicano dificultaba “seguirle el ritmo” por lo que finalmente decidieron poner fin al romance.

Wagner, abogada, artista plástica y madre de cinco hijos, reconoció que a Cristian Castro “lo amo”. “Siempre recordaré todos los lindos momentos de esta relación”, contó Ingrid a Teleshow y agregó: “Fue siempre increíble conmigo, atento, caballero, buena persona, solo que no puedo seguir el ritmo suyo”.

“Tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo”, fueron los varios motivos por el cual debieron tomar la decisión de no continuar con el noviazgo.