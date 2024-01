Cristian Castro criticó a la CGT, apoyó a Milei y aseguró: "Soy un especialista en piquetes y dólar blue"

El cantante Cristian Castro aseguró en una entrevista que se convirtió en " un especialista en piquetes y dólar blue " y criticó la decisión de la CTG de realizar un paro general contra las medidas del presidente Javier Milei , aunque indicó no querer "pecar de entrometido".

El hijo de Verónica Castro , que está viviendo desde hace un tiempo en el país, contó: "Yo amo Buenos Aires y Argentina toda es mi amor, el país que adopto para vivir en este momento de mi vida. Debo reconocer que ese hermoso caos argentino me ayuda a salir adelante ".

"Yo lo conocía por mis giras, mis shows, estuve muchas veces, pero nunca antes tanto tiempo como el que llevo. El país es un volcán en erupción permanente y el ciudadano argentino me llama la atención por lo activo que es y por cómo exterioriza sus pasiones, no se guarda nada. No se relaja nunca, tiene un temperamento caliente, convulsionado. Nunca antes había escuchado tantas veces la palabra sindicato... como cinco, seis veces por día", comentó.

En diálogo con Clarín, el intérprete de Azul se mostró "asombrado por la intensidad que se vive en todo el país", donde "no hay tregua". "Me gusta informarme, interiorizarme de lo que está pasando y estoy entendiendo las internas y las confrontaciones políticas. Son interminables", expresó.

En ese sentido, afirmó ser "un especialista en piquetes y dólar blue, boludo". "Me siento parte de lo que pasa en la ciudad y soy uno más a la hora de maldecir por los inconvenientes del día a día", agregó.

"Lo que sí me impresiona es que a tan poco de asumir un mandatario, que por lo poco que vi tomó las riendas de un país en descenso, ya el grupo de sindicalistas, ¿cómo se llama? Ah, la CGT... ¿Cómo es que le quiere hacer un paro general? Me parece muy desmedida la reacción, pero no quiero pecar de entrometido", analizó la actualidad del país.

Por último, confesó que no hizo terapia nunca en su vida y se sorprendió por el hecho de que los porteños hagan tanto psicoanálisis. "Me quiero mantener en mi decisión, me molestaría flaquear y terminar en un diván", concluyó.