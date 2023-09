Una reconocida panelista de Telefe pegó el portazo inesperadamente: "Era necesario"

El panel de A la Barbarossa fue uno de los más exitosos y ganó un Martín Fierro. Pero en las últimas horas sufrió un golpe porque una de sus panelistas fijas se irá del ciclo. De manera inesperada, anunció que no continuará Noe Antonelli.

"¡Qué difícil! Yo no voy a estar más en el programa por un tiempito, tengo muchas cosas personales a las que dedicarle tiempo y enfocarme. Me da un poco de pena porque uno comparte todas las mañanas desde hace mucho tiempo, voy y vuelvo porque esto es por un tiempito ", expresó.

Contó que es “una decisión necesaria” porque está hace cuatro temporadas y lleva un ritmo muy elevado. “Georgina a la mañana, Sergio Goycochea a la tarde y ahora me sumé al programa de los lunes a la noche en Telefe”, explicó en Por si las Moscas, el programa de Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Noe Antonelli Redes sociales

"Estaba viviendo un poco en piloto automático, y no me gusta. Fue una decisión difícil, uno trabaja de esto y sabe que oportunidades no hay muchas, y que cuando alguien se corre enseguida alguien se queda con el lugar", agregó.

En cuanto a sus compañeros, reveló lo que le dijeron cuando lo contó: "Esto era lo que necesitaba, no tener que correr. Lo hablé con la gente del programa y me decían que estaba loca porque es un éxito".