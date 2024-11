Una película romántica con toques de drama se metió en las tendencias de Netflix tras su reciente estreno: de cuál se trata

San Valentín es el día del amor, el día en que Cupido se muestra más juguetón. Esta producción se focaliza en este día lleno de amor y sigue la historia de estas cuatro mujeres cuyas vidas románticas se entrelazan en una boda el día de San Valentín que no olvidarán pronto.

Una pareja aparentemente perfecta se desmorona cuando uno descubre las infidelidades del otro. ¿Pero quién dijo que las relaciones fueran fáciles?, describe la sinopsis oficial.

Embed - Umjolo: The Gone Girl | Official Trailer | Netflix