Una película familiar con temática navideña volvió a ser tendencia en Netflix: de cuál se trata

Estamos hablado de El Grinch, cuya versión a cargo del comediante Jim Carrey es un estreno popular en la N roja. Titulada How The Grinch Stole Christmas, la narrativa de fantasía producida por Universal Pictures se basó en el cuento navideño de Dr. Seuss y convocó a Carrey para interpretar al Grinch. El filme dirigido por Ron Howard tuvo gran éxito al convertirse en la segunda película navideña más taquillera -solo superada por “Mi pobre angelito”-; aunque también recibió devoluciones negativas.

La Nochebuena en América Latina y muchos otros lugares del mundo se basa en compartir en familia y recibir regalos. Esta “materialización” de la fiesta navideña es algo que al escritor estadounidense Theodore Seuss Geisel le disgustaba y manifestó ese fuerte sentimiento en su icónico personaje El Grinch, el duende verde que odia la Navidad.

Durante los festejos de fin de año en 1930, el conocido Dr. Seuss creó distintas propuestas para hacer más divertida la Navidad; una de ellas era fusionar al Hombre del Saco y Papa Noel. Años después, ya devenido en autor de textos infantiles, decidió publicar “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!” de 1957.

El Grinch es un ser gruñón y peludo de color verde que vive en una cueva oculta en lo alto de la montaña. Él mismo afirma que su corazón es muy pequeño y que esa es la causa por la cual es un ser negativo que siempre está quejándose y no hay nada que le parezca bien, nisiquiera los festejos navideños. Su único amigo es un perrito llamado Max, y esto para este ser ermitaño es más que suficiente porque él no necesita a nadie. La última versión del año 2000 está disponible en Netflix para ser disfrutada por todo tipo de audiencia.

