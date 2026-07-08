Las estrellas del fútbol se rinden ante los pies de Lionel Messi: "Sigue teniendo la misma pasión por la camiseta"

El capitán de la Selección argentina volvió a ser decisivo en la victoria 3 a 2 sobre Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, y los jugadores legendarios lo llenaron de halagos.

Megaestrellas del fútbol se rinden ante los pies Messi: "Sigue teniendo la misma pasión por la camiseta"

Tras la agónica victoria de Argentina ante Egipto por 3 a 2 por los octavos de final del Mundial 2026, megaestrellas de fútbol elogiaron a Lionel Messi. El capitán no tuvo uno de sus mejores partidos, incluso desperdició un penal a los 20 minutos del primer tiempo, pero nunca dejó de intentarlo. Primero asistió a Cristian "Cuti" Romero para el descuento y luego marcó el gol del 2-2 que cambió el rumbo de un encuentro que terminó con triunfo argentino.

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Su actuación fue suficiente para que varias leyendas del fútbol mundial destacaran, una vez más, su capacidad para aparecer cuando el equipo más lo necesita. Entre los que destacaron su figura se encuentran campeones del mundo como el brasileño Rivaldo y el francés Thierry Henry . El sueco Zlatan Ibrahimovich , considerado uno de los mejores delanteros de las últimas décadas, también se deshizo en elogios para el 10 argentino.

El campeón del mundo con Brasil en 2002 utilizó sus redes sociales para felicitar a la Argentina y poner el foco en la actitud del equipo de Lionel Scaloni. "¡Qué coraje, qué voluntad de ganar, qué lucha y qué dedicación de todos! Eso es lo que los aficionados esperan ver en el campo en una Copa del Mundo" , escribió Rivaldo.

Luego dedicó un extenso reconocimiento al capitán argentino: "Qué jugador. A sus 39 años, jugando su sexto Mundial, sigue demostrando la misma pasión por la camiseta argentina: animando, luchando, llorando y, una vez más, siendo decisivo" .

El brasileño también remarcó que, pese a la histórica rivalidad entre ambos países, sabe reconocer las grandes actuaciones. En ese sentido, aseguró que ama a Brasil y siempre apoyará a su selección, aunque consideró que partidos como el que protagonizaron Argentina y Egipto "engrandecen el fútbol" y felicitó al conjunto albiceleste por avanzar a los cuartos de final.

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Ibrahimovic: "Messi se convirtió en un animal"

Durante una transmisión televisiva, Zlatan Ibrahimovic también destacó el mundial del rosarino y sostuvo que el nivel mostrado ante Egipto fue una prueba más de su vigencia.

"Messi se convirtió en un animal y nadie puede atraparlo. Es el mismo Messi que yo vi con mis propios ojos, el que estamos acostumbrados a ver y que seguimos viendo", afirmó el exdelantero sueco.

El sueco también puso en valor la ambición del argentino a pesar de haber conquistado todos los títulos posibles. Según remarcó, Messi ya ganó el Mundial, el Balón de Oro y construyó una carrera extraordinaria, pero "aún quiere más", una actitud que calificó como "realmente impresionante".

Zlatan gives his thoughts on Messi leading Argentina to an unforgettable comeback against Egypt @Ibra_official pic.twitter.com/CbPSuTnMyQ — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Thierry Henry comparó el partido con una película de Hollywood

Otro de los que quedó impactado por el desenlace del encuentro fue Thierry Henry. El exdelantero francés apeló a una comparación cinematográfica para describir lo que vivió Argentina. "Miren, estamos en el área de Los Ángeles, esto es cosa de Hollywood".

Henry aseguró que el desarrollo del partido parecía el guion de una película. "Es casi como cuando escribes un guion, es como una película que nunca pasaría en la vida real. Como diciendo: 'vamos, el director se pasó un poco de la raya con esta'".

Luego, refiriéndose a Messi, expresó: “Primero mírenlo llorar. Eso muestra cuánto significa para él. Nos recuerda que es humano y enseguida vuelve a demostrarnos que no lo parece.”

Y agregó: “No despierten a la bestia que lleva dentro. Lo viví en los entrenamientos: si sentía una injusticia, cambiaba la mirada, agarraba la pelota y te hacía tres goles seguidos. Después se daba vuelta y decía: ‘La próxima vez cobrá la falta’.”

Por último, completó: “Cuando su equipo más lo necesita, eleva su nivel como muy pocos. Venía de jugar 120 minutos y aun así tomó la pelota, encaró a todos e intentó cambiar el partido. Es simplemente increíble.”