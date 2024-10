Una familia rica y una bailarina exótica que cambia todos los planes: cuál es la serie que está siendo tendencia en Netflix

Taylor Polidore Williams y Crystle Stewart son las protagonistas de la serie dramática "Beauty in Black".

Una familia rica y una bailarina exótica que cambia todos los planes en la nueva serie del gigante del streaming, creada, dirigida y producida por Tyler Perry (“A Jazzman’s Blues”, “A Madea Homecoming”, “Mea Culpa” y “A Fall from Grace”). Aunque la narrativa no se basa en una historia real, el director se inspiró en los “clubs de striptease de dos personas” de Atlanta en los años 90. ¿Cuál es la serie que está siendo tendencia en Netflix?.

Se trata de la nueva producción de la asociación creativa de Perry con la N roja. “Durante muchos años me dijeron muchas veces que el entretenimiento negro no viaja por todo el mundo”, indicó el director a Tudum. “Por eso, que Netflix siga desmintiendo eso una y otra vez con todo lo que he publicado en la plataforma ha sido fenomenal”.