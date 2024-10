De qué se trata One Piece Fan Letter, la miniserie spin off de la famosa historia que es tendencia en Netflix

One Piece Fan Letter no solo es un recordatorio emocional del amor que los fans sienten por la serie, sino que también es un precursor de la próxima re-edición del arco de la Isla de los Hombres-Pez.

Con 1,122 episodios y 1,130 capítulos de manga, One Piece es una de las la miniserie spin off de la famosa historia que es tendencia en Netflix. Afortunadamente, el nuevo cortometraje One Piece Fan Letter, se estrenó el 20 de octubre en Crunchyroll, celebra el 25.º aniversario de la propuesta y recuerda a los fans su amor inicial.