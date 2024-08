Una exfigura de Telefe renunció a su programa: "Me voy con ataques de pánico"

Fede Bongiorno en Bondi Live reveló: "Ayer mostramos los audios, el ida y vuelta entre Cata y Alfa. Sabemos que la relación de ellos en Se Picó no es buena. Cata oficialmente va a estar dejando el proyecto".

“Anunciaron la contratación de Emmanuel (Vich), y Cata también está en el All Access de Chile, entonces se va a ir. Ayer charlé un poquito con ella. Me dijo que hará un programa más para despedirse y que no quedaron muy bien las cosas", agregó.

Luego hubo un intercambio de mensajes durante el programa de Fede con Catalina y él lo leyó: “Es un machista. Vivía llorando afuera de Se Picó por sus malos tratos, en la casa de GH me perseguía para insultarme con de todo y continúa el día de hoy. No tiene nada que ver la edad. Tenga 20 años o 70, es un machista de mier*a igual. Me voy con ataques de pánico de ese lugar por cómo me trata este tipo".

Gran Hermano: un exparticipante y su novia esperan su primer hijo

El expartipante de Gran Hermano Martín Ku y su novia confirmaron que esperan su primer hijo. La noticia sorprendió a la pareja ya que él estuvo varios meses en el reality de Telefe y se quedó casi hasta el final.

"El Chino" y María del Rosario, que se hace llamar Marisol, hicieron las consultas correspondientes tras tener el positivo del embarazo. Según adelantaron en el programa LAM en América, la joven acudió al Hospital Alemán para su primer chequeo.

La joven ingresó a la casa el 10 de junio pasado, por lo que es muy posible el bebé fue concebido en ese ámbito de encierro. Todos los jugadores recibían como premio la visita de sus parejas, familia y amigos. Trascendió que si bien no estaba en los planes pero que ambos recibieron muy bien la noticia.