Un spinn off de Rápido y Furioso se estrenó en Netflix y está siendo furor: de cuál se trata

Sinopsis de Rápido y Furioso: Hobbs & Shaw, el estreno de la saga que llegó a Netflix

Luke Hobbs (Dwayne Johnson) es un leal policía, miembro de los Servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático de EEUU. Por su parte, Deckard Shaw (Jason Statham) es un solitario mercenario, ex miembro del Cuerpo de élite del ejército británico. De entrada, no tienen nada en común. Además, desconfían el uno del otro, y los insultos y golpes entre ambos no han cesado desde que se conocieron. Eso sí, cuando el mundo se enfrente a una terrible amenaza que podría cambiar nuestro planeta para siempre, estos dos adversarios no tendrán más remedio que unir sus fuerzas. Su objetivo será detener a Brixton (Idris Elba), quien se ha hecho con una peligrosa arma biológica. Hobbs y Shaw tendrán que dejar a un lado su enemistad para salvar el mundo.

Tráiler de Rápido y Furioso: Hobbs & Shaw

Reparto de Rápido y Furioso: Hobbs & Shaw

Este 'spin-off' de la taquillera saga Fast & Furious lo dirige David Leitch (Deadpool 2) y cuenta con guión de Chris Morgan (Fast & Furious 8). Su reparto protagonista lo forman Dwayne Johnson (Jumanji: Bienvenidos a la jungla), Jason Statham (Megalodón), Vanessa Kirby (Misión Imposible: Fallout), Idris Elba (Molly's Game), Stephanie Vogt (El bosque de los suicidios), Eiza González (Alita: Ángel de combate), Eddie Marsan (7 días en Entebbe) y Helen Mirren (Winchester: La casa que construyeron los espíritus).