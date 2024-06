Un periodista atacó a ESPN y reveló por qué levantaron el ciclo del Pollo Vignolo

El ciclo deportivo del mediodía no se emitirá por esta semana para darle prioridad a la Eurocopa 2024 y eso enfureció al equipo de F90. Sin embargo, Flavio Azzaro contó cuál es el verdadero motivo por el que sale del aire.

Ya es de público conocimiento que el programa de Sebastián “Pollo” Vignolo no va a ser emitido por ESPN durante la semana corriente porque está en juego la Eurocopa 2024 que se transmite por el mismo canal. Pero Flavio Azzaro contó la verdad de por qué no emiten F90.

Todo parecía indicar que el motivo principal tenía que ver con las vacaciones del conductor y las aprovechó en la semana en la que no se iba a emitir el programa. Sin embargo, el periodista Azzaro usó sus redes sociales para decir lo que él considera.

“Como no va a relatar la Copa América, se decide ‘frenemos una semana’. En otro momento le hubieran buscado la vuelta para que el programa de Vignolo saliera en otra hora. Pero ahora directamente lo levantan, porque el programa no rinde”, expresó.

Además, contó la cruda realidad de ESPN: “Alina Moine le deja a la mañana un rating bajísimo a Mariano Closs. No mide, no arranca. después agarra Closs al mediodía, y lo levanta. Pero a las 13 horas cuando empieza el programa de Vignolo, que tiene más encendido por el horario, muchas veces termina igualado o perdiendo con TYC Sports”.

Por último, agregó: “Vignolo le deja un rating muy malo a Souto. El programa de Souto lo armaron para achicar la brecha que había entre los de Boca y los de la Selección, para lavar un poquito. No se ve, no tiene buen rating, pero lo necesitan para acomodar la imagen”.

El comentarista Diego Latorre sorprendió con una confesión delante de sus compañeros de ESPN F90 y dejó sin palabras a Sebastián “Pollo” Vignolo: reveló una conversación que tuvo con un dirigente de River en la época en la que él era futbolista. ¿De qué se trata?

El actual panelista del programa de ESPN, en su etapa como futbolista jugó en Boca, pero también en Racing. Otros clubes también fueron Fiorentina, Cruz Azul, Rosario Central, Chacarita y Comunicaciones.

"Estabas en Racing y pudiste haber ido a River...", le dijo el Pollo a Diego, como para introducir el tema, y el protagonista lo confirmó: “Un día me crucé a un dirigente de River en un canal de TV, en Telefe, y me dijo en ese momento que Ramón Díaz quería reunirse conmigo y después no sé qué habrá pasado".

Por último, agregó: "En ese momento me seducía, pero no se fue dando, nunca se afirmó en mí pensamiento, nunca tuve la convicción porque nunca supe si iba a ser real o no. Nunca se dio ese paso hacia adelante para entablar una negociación y pensar firmemente en ir a River".